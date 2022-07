Geldpolitik: Nagel: Mache Unterstützung für neues EZB-Werkzeug von den Konditionen abhängig

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel will seine Zustimmung zum geplanten neuen Instrument der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Bekämpfung unerwünschter Renditeausschläge von den Bedingungen des Werkzeugs abhängig machen. „Wir dürfen uns als Notenbanken nicht der Gefahr einer fiskalischen Dominanz aussetzen“, sagte Nagel am Montag auf einer Veranstaltung an der Goethe-Universität in Frankfurt.