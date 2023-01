Geldpolitik: Nagel: Notenbanken müssen weiter gegen Inflation kämpfen – „der Sturm ist noch nicht vorbei“

Notenbanken müssten daher ihren Job erledigen und ihr Mandat erfüllen. „Das ist unsere Rolle“, sagte Nagel. In der Euro-Zone hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die hohe Inflation bereits vier Mal in Folge die Zinsen angehoben. Die Teuerung im Euro-Raum lag zuletzt im Dezember bei 9,2 Prozent. Die Rate ist damit immer noch mehr als vier Mal so hoch wie die EZB-Zielmarke von zwei Prozent.