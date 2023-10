Geldpolitik: Niederländischer Notenbankchef glaubt, dass die EZB längst nicht am Ziel ist

Trotz Fortschritten beim Kampf gegen die Inflation ist die EZB laut dem niederländischen Notenbankchef Klaas Knot noch längst nicht am Ziel. „Wir haben noch einen langen und steinigen Weg vor uns“, sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch auf einer Konferenz in Marrakesch. Die Geldpolitik sei derzeit in einer guten Position. Es gebe eine „glaubwürdige Perspektive“, dass die Inflationsrate 2025 den Zielwert der EZB von zwei Prozent erreiche. Doch werde die Notenbank wachsam bleiben. Sie sei bereit, die Zinssätze noch stärker anzupassen, sollte der Rückmarsch der Inflation ins Stocken geraten. Die EZB werde dabei die künftige Entwicklung der Löhne besonders ins Auge fassen.