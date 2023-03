Geldpolitik: „Noch nichts entschieden“ – Britischer Notenbankchef lässt Zinskurs offen

Die Bank von England (BoE) hatte im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation den Leitzins im Februar um einen halben Punkt auf 4,0 Prozent angehoben. Es war bereits die zehnte Erhöhung in Serie. Für die März-Sitzung wird an den Finanzmärkten ein Schritt nach oben um einen Viertel-Prozentpunkt erwartet. Der Zinsgipfel dürfte demnach in der zweiten Jahreshälfte bei 4,75 Prozent erreicht werden.