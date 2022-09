Geldpolitik: Norwegens Notenbank hebt Leitzins um 0,5 Prozentpunkte an – Höchster Stand seit 2011

Die norwegische Notenbank stemmt sich mit einem weiteren großen Zinsschritt gegen die starke Inflation im Land. Die Währungshüter in Oslo erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag von 1,75 auf 2,25 Prozent. Er liegt damit so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Von Reuters befragte Experten hatten mit dieser Anhebung um einen halben Punkt gerechnet.