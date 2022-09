Geldpolitik: Notenbankchefs der Slowakei und Niederlande fordern weitere EZB-Zinsanhebungen

Auch aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot muss die EZB bei der Bekämpfung der ausufernden Inflation ein Bremsen der Konjunktur in Kauf nehmen. „Wir erwarten, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter steigen wird. Das heißt, dass wir nur ein Problem auf unserem Tisch haben: die Inflation,“ sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag dem niederländischen Radiosender BNR. Und das werde bedeuten, dass die EZB das Wirtschaftswachstum ein wenig verlangsamen müsse, um die Teuerung zu verringern.