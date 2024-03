Geldpolitik: Notenbanken laut BIZ auf der Zielgeraden im Kampf gegen Inflation

Noch im Dezember hatte sich die BIZ deutlich vorsichtiger geäußert und angemerkt, es könne beim Thema Inflation noch keine Entwarnung gegeben werden. Die in Basel ansässige BIZ gilt als Zentralbank der Zentralbanken und ist eine wichtige Denkfabrik für die internationale Geldpolitik. In der Euro-Zone hatte die EZB die Zinsen seit Sommer 2022 zehn Mal in Serie angehoben. Der scharfe Zinserhöhungskurs zeigte Wirkung: Inzwischen liegt die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft im Februar noch bei 2,6 Prozent. Noch im Herbst 2022 hatte sie zeitweise bei über zehn Prozent gelegen. Die EZB hält inzwischen bereits seit September 2023 die Füße still. Am Markt wird in absehbarer Zeit bereits wieder mit ersten Zinssenkungen gerechnet.