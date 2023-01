Geldpolitik Notenbanker fordert weitere Zinserhöhung

Die Europäische Zentralbank darf angesichts der Inflation im Euro-Raum aus Sicht von Österreichs Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann ihren Zinserhöhungskurs nicht verlassen. Die Sätze müssten noch deutlich weiter steigen, um auf ein Niveau zu gelangen, das ausreichend restriktiv sei, teilte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in einer Präsentation für eine Konferenz in Wien mit.