Geldpolitik: Notenbanker Kazimir – Müssen die Zinsen möglicherweise länger als erwartet erhöhen

Die Europäische Zentralbank muss die Zinsen aus Sicht von Ratsmitglied Peter Kazimir möglicherweise über längere Zeit als derzeit erwartet anheben. Der slowakischen Zentralbankchef erklärte am Dienstag in einem Blogbeitrag: „Unsere September-Prognose wird das früheste Datum sein, um zu beantworten, wie effektiv unsere Maßnahmen sind und ob sich die Inflation in Richtung des Ziels bewegt.“