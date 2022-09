Geldpolitik: Ökonomen reagieren positiv auf den größten EZB-Zinsschritt seit 2002

„Es ist gut, dass sich die EZB zu einem großen Zinsschritt um 75 Basispunkte durchgerungen hat. Jetzt kommt es darauf an, dass sie ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten trotz steigender Rezessionsrisiken auch tatsächlich weiter kräftig anhebt. Sie sollte zügig über das konjunkturneutrale Zinsniveau hinausgehen, das ich bei 2,5 bis 3 Prozent sehe. Andernfalls büßt sie weiter an Glaubwürdigkeit ein, und die deutlich gestiegenen langfristigen Inflationserwartungen der Bürger drohen zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu werden.“