Geldpolitik: Österreichischer Notenbankchef hält Zinssenkung im Juni für möglich

Holzmann zufolge wurden in Österreich 2023 drei bis vier Milliarden Euro an Transferzahlungen über den Einlagensatz an das Bankensystem geleistet. Dafür gebe es keine wirtschaftliche Begründung. „Die Frage ist also, was wir dagegen tun können.“ Aus seiner Sicht sollte deshalb die unverzinste Mindestreserve angehoben werden auf fünf bis zehn Prozent der Kundeneinlagen.