Geldpolitik: Powell lässt Zeitpunkt einer Zinssenkung weiter in der Schwebe

Nach teils aggressiven Erhöhungen pausierte die US-Notenbank mehrmals und hielt den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent konstant. Auch für den Zinsentscheid am 20. März wird nach entsprechenden Signalen Powells keine Veränderung erwartet. An den Finanzmärkten wird mit einer Zinswende nach unten zur Jahresmitte hin gerechnet, wenn die Inflation weiter nachlässt.