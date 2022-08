Geldpolitik: Rumänien: Zentralbank erhöht den Leitzins zum achten Mal in Folge

Der Zinsschritt ist bereits die achte Erhöhung in Folge. Im Juli hatte die Notenbank den Leitzins um einen vollen Prozentpunkt nach oben geschraubt - was der stärkste Schritt seit einem Jahrzehnt war. Bis zum Jahresende stehen noch zwei weitere Zinssitzungen an. Die tschechische Zentralbank hatte am Donnerstag ihren Leitzins unverändert gelassen. Damit ist sie die erste Notenbank in der Region, die womöglich den Kurs der Zinserhöhungen verlässt.