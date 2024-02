Geldpolitik: Russische Zentralbank pausiert nach Zinserhöhungsserie

Die russische Notenbank hält nach fünf Zinserhöhungen in Serie still. Sie beschloss am Freitag, den Leitzins bei 16,0 Prozent zu belassen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Die Zentralbank signalisierte zugleich, dass noch für längere Zeit eine straffe geldpolitische Linie angezeigt sei. Der Inflationsdruck habe im Vergleich zu den Herbstmonaten zwar nachgelassen, sei jedoch weiterhin hoch.