Geldpolitik: Schweizer Notenbank: Gegenwärtige Geldpolitik ist zu locker

Die Schweizerische Nationalbank ist bereit, „alle notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Inflation wieder in den Zielbereich von null bis zwei Prozent zu drücken. Die derzeitige Geldpolitik sei nicht restriktiv genug, um mittelfristig wieder Preisstabilität zu erreichen, wie SNB-Präsident Thomas Jordan am Freitag auf einer Veranstaltung in Bern sagte.