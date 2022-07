Geldpolitik: Simbabwe will mit Verkauf von Goldmünzen Währungskrise abfedern

Die Zentralbank von Simbabwe will wegen der sehr hohen Inflation und der Währungskrise noch in diesem Monat mit dem Verkauf von Goldmünzen als Wertaufbewahrungsmittel beginnen. Ab dem 25. Juli sollen sie in der Landeswährung Simbabwe-Dollar, in US-Dollar und in anderen Fremdwährungen zu einem Preis verkauft werden, der sich nach dem aktuellen internationalen Goldpreis und den Produktionskosten richtet. Dies kündigte Zentralbankchef John Mangudya an.