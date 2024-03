Geldpolitik: Slowakischer Notenbankchef erwartet erste Zinssenkung frühestens im Juni

Kazimir zufolge wird die EZB in der Zwischenzeit diskutieren, wie am besten die derzeit restriktive Geldpolitik zurückgefahren werden solle. Die nächsten Wochen würden genau dafür genutzt, sagte er. „Wir werden untersuchen, wie eine gute Lockerungsstrategie zu gestalten ist.“ Er bevorzuge einen reibungslosen und stetigen Zyklus der geldpolitischen Lockerung. „Dafür müssen wir hinsichtlich des ersten Schritts zuversichtlich sein.“ Das sei wie ein Abstieg von einem Berggipfel hin zum Basiscamp. „Das derzeitige Bild spricht eindeutig dafür, in den kommenden Wochen Ruhe zu bewahren und im Sommer die erste Zinssenkung zu liefern.“ Die nächsten EZB-Zinssitzungen sind für den 11. April und den 6. Juni jeweils in Frankfurt geplant.