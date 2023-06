Geldpolitik: Spaniens Notenbankchef: Zinskurs nach Juli steht noch nicht fest

Am Donnerstag signalisierten bereits andere Notenbanker, dass sie weiterhin planen, die Zinsen anzuheben. So sprach etwa der Chef der US-Notenbank Jerome Powell davon, die Zinsen eventuell noch zweimal in diesem Jahr zu erhöhen. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sagte ebenfalls, dass das Zinsniveau noch nicht hoch genug sei. Und die englische Zentralbank hob ihren Leitzins stärker an, als zuvor erwartet worden war.