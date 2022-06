Geldpolitik: Türkische Zentralbank belässt Leitzins trotz Inflation bei 14 Prozent

Die türkische Zentralbank hält bei den Zinsen trotz der höchsten Inflationsrate seit fast einem Vierteljahrhundert die Füße still. Die Währungshüter beließen den Leitzins bei 14 Prozent, wie sie am Donnerstag mitteilten. Damit bleibt der Schlüsselsatz ungeachtet des anhaltenden Inflationsschubs bereits den sechsten Monat in Folge unverändert.