Geldpolitik: Türkische Zentralbank setzt erste Maßnahmen zur Verbesserung von Marktmechanismen um

Demnach ist die Quote für die Wertpapiere, die türkische Banken ihren Fremdwährungseinlagen zuordnen müssen, von zehn auf fünf Prozent gesenkt worden. So würde auch die makroökonomische Stabilität gestärkt werden. In der Mitteilung der Notenbank hieß es weiter, dass die Entscheidung Teil der Maßnahmen sei, die in dieser Woche nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses angekündigt worden waren.