Geldpolitik: Umfrage: Alle 75 befragten Volkswirte rechnen mit einer EZB-Zinserhöhung in der nächsten Woche

Die EZB wird nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter Volkswirten im Kampf gegen die Inflation die Zinsen in der kommenden Woche voraussichtlich das neunte Mal in Folge anheben. Den Ergebnissen zufolge rechneten alle 75 Ökonomen damit, die eine entsprechende Frage beantworteten, dass die Währungshüter am 27. Juli den Einlagensatz um einen viertel Prozentpunkt auf 3,75 Prozent hochsetzen werden, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung hervorgeht.