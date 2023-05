Geldpolitik: Umfrage: Ökonomen erwarten weitere EZB-Zinserhöhungen im Juni und Juli

Nur ein Volkswirt rechnete in der Umfrage damit, dass die EZB bereits im laufenden Jahr die Zinsen wieder senkt. Die Erhebung fand zwischen dem 10. und 15. Mai statt. Von den 28 Volkswirten, die eine Zusatzfrage zu ihrer Prognose des Zinsgipfels beantworteten, erachteten es 27 als das größere Risiko an, dass der Gipfel am Ende höher ausfallen könnte als geschätzt. Nur ein Ökonom sieht das größere Risiko darin, dass der Zinshöhepunkt am Ende tiefer liegen könnte.