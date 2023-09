Geldpolitik: Umfrage: Volkswirte erwarten mehrheitlich Zinspause der EZB

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag die Zinsen nicht weiter erhöhen. Von 69 befragten Ökonomen rechnete eine Mehrheit von 39 Experten oder rund 57 Prozent damit, dass die EZB am 14. September eine Zinspause einlegen wird, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage hervorgeht.