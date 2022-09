Geldpolitik: Ungarn erhöht erneut die Zinsen – Notenbank kündigt Ende des Erhöhungskurses an

Die ungarische Zentralbank hebt erneut die Leitzinsen an und stellt zugleich ein Ende des Erhöhungskurses in Aussicht. Der Schlüsselsatz werde um 1,25 Prozentpunkte auf 13 Prozent nach oben gesetzt, teilte die Notenbank am Dienstag mit. Volkswirte hatten mit einer weniger kräftigen Anhebung gerechnet.