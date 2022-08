Geldpolitik: US-Notenbanker Evans: Weiterer großer Zinsschritt im September möglich

Die US-Notenbank wird im September aus Sicht eines ihrer führenden Vertreter die Zinsen womöglich erneut deutlich anheben müssen, sollte sich der Inflationsschub nicht abmildern. „Wenn man wirklich denkt, dass die Dinge sich nicht verbessern, sind 50 Basispunkte eine vernünftige Einschätzung, aber 75 könnten auch okay sein“, sagte der Präsident der Fed-Zweigstelle in Chicago, Charles Evans, am Dienstag zu Journalisten.