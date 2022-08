Geldpolitik: US-Währungshüter bringt nach Inflationsdaten kleineren Zinsschritt ins Gespräch

Bostic äußerte sich kurz vor einer von Anlegern mit großer Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. An den Finanzmärkten geht die Furcht um, dass die Notenbank mit einem zu aggressiven Kurs eine Rezession auslösen könnte – also eine wirtschaftliche Schwäche auf breiter Front. Die USA stecken nach zwei Minuszeichen bei der Wirtschaftsleistung in den ersten beiden Quartalen bereits in einer sogenannten technischen Rezession.