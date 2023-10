Geldpolitik: US-Währungshüter plädiert für Zinspause womöglich bis Anfang 2024

Im September legten die Währungshüter eine Pause ein. Sie fassten in ihrem Ausblick allerdings noch eine Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt für dieses Jahr ins Auge. Mit Blick auf die weiteren Zinsentscheide Anfang November und Mitte Dezember erhoffen sich die Finanzmärkte nunmehr einen Fingerzeig von US-Notenbankchef Jerome Powell bei einem Auftritt in New York. Dieser äußert sich am Donnerstag zum Wirtschaftsausblick.