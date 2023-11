Geldpolitik: US-Währungshüter und EZB-Vize erteilen schnellen Zinssenkungen eine Absage

In den USA, aber auch in der Euro-Zone haben hochrangige Notenbanker einer baldigen Zinssenkung eine Absage erteilt: Eine solche geldpolitische Lockerung sei kurzfristig nicht wahrscheinlich, sagte Patrick Harker, Chef des Notenbankbezirks Philadelphia. Auch Luis de Guindos, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) lehnte am Donnerstag wegen der unsicheren Inflationsaussichten Diskussionen über Zinssenkungen ab.