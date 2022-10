Geldpolitik : US-Währungshüterin - Zinsen müssen im Kampf gegen Inflation noch weiter steigen

Es ergebe sich noch eine Menge Spielraum, um den Arbeitsmarkt so stark abzukühlen, bis es zu den von manchen vorhergesagten tiefen Rezessionsbedingungen komme. Sie rechne bei der Arbeitslosenquote allerdings eher mit einer Größenordnung von 4,5 Prozent als den von anderen prognostizierten höheren Werten von bis zu 6,5 Prozent. Zuletzt lag die Quote in dem ziemlich leer gefegten US-Jobmarkt bei 3,7 Prozent.