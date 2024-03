Geldpolitik Verliert die EZB den Kampf gegen die Inflation?

Allein in Deutschland stehen in diesem Jahr Verhandlungen über die Löhne und Gehälter von 12 Millionen Beschäftigten an. Darunter sind so wichtige Branchen wie die Chemieindustrie, die Metall- und Elektroindustrie sowie das Bauhauptgewerbe. Bereits im vergangenen Jahr legten die Gehälter hierzulande im Schnitt um sechs Prozent zu. Dass das Lohnplus in diesem Jahr niedriger ausfällt, ist kaum zu erwarten.