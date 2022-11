Geldpolitik: Villeroy betont: XXL-Zinsschritte werden nicht zur Normalität

Große Zinserhöhungen der EZB wie im September und Oktober werden aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau nicht die Regel werden. „Wir nähern uns klar dem, was ich den Normalisierungs-Bereich nennen würde, der bei rund zwei Prozent taxiert wird“, sagte der oberste französische Währungshüter am Dienstag auf einer Veranstaltung in Tokio. „Dieses Niveau sollten wir im Dezember erreichen.“