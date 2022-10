Geldpolitik: Villeroy (EZB) – Notenbank will in zwei, drei Jahren zum Inflationsziel kommen

Die EZB arbeitet laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau daran, die Inflation im Euro-Raum in zwei bis drei Jahren auf zwei Prozent zu senken. „Das ist ein sehr starkes Signal, dass die Zentralbank an alle Wirtschaftsakteure sendet, dass wir die Inflation zur Zielmarke zurückbringen“, sagte Villeroy am Montag im Radiosender France Culture. Diese liege aber noch weit entfernt.