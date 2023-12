Geldpolitik Vorsicht mit Leitzinssenkungen!

Die monetäre Überversorgung könnte sich rasch in steigenden Inflationsraten entladen, wenn die Gewerkschaften in den anstehenden Lohnrunden ihre hohen Forderungen durchsetzen. Im dritten Quartal stiegen die Tariflöhne in der Währungsunion im Schnitt um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Angesichts der schrumpfenden Produktivität sind die Lohnstückkosten nach Berechnungen der Ökonomen der IESEG School of Management an der Universität von Lille im dritten Quartal um 6,8 Prozent in die Höhe geschnellt. Die sich für das vierte Quartal abzeichnenden Tariflohnsteigerungen in der Eurozone um sechs Prozent dürften den Anstieg weiter beschleunigen.