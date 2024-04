Geldpolitik Vorsicht vor zu schnellen Zinssenkungen!

Zweitens dürfte der Aufwärtstrend bei den Preisen für Dienstleistungen noch längst nicht zu Ende sein. Denn die Lohnstückkosten, die wichtigste Kostengröße für Dienstleistungen, befinden sich weiter im Aufwind. Der Grund dafür ist das Zusammenwirken hoher Lohnabschlüsse mit schrumpfender Produktivität. Während die Tariflöhne in der Eurozone im vierten Quartal vergangenen Jahres um 4,5 Prozent zulegten, schrumpfte das BIP je Arbeitsstunde um 1,2 Prozent. Die Lohnstückkosten schnellten dadurch um 5,7 Prozent in die Höhe. Senkt die EZB die Zinsen und kurbelt die Konjunktur an, steigt der Spielraum für die Unternehmen, die höheren Lohnstückkosten in den Preisen an die Kunden weiterzureichen.