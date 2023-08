Der dominierende Faktor, der den Konsum in Deutschland bremst, bleibt die Inflation. Die Inflationsrate entfernt sich zwar allmählich von den zweistelligen Spitzenwerten des vergangenen Winters, gleichzeitig steigen die Löhne in vielen Branchen in einem Maße, das seit Langem nicht mehr gesehen wurde. Trotzdem nimmt die reale Kaufkraft weiterhin ab, und viele Verbraucher hegen Zweifel daran, dass die Preisanstiege in absehbarer Zeit wieder auf das Niveau vor der Krise zurückkehren werden. Laut jüngsten Umfragen der Bundesbank erwarten die Bürger in den kommenden zwölf Monaten eine durchschnittliche Inflation von knapp fünf Prozent, während sie vor der Pandemie im Jahr 2019 unter drei Prozent lag.