Geldpolitik: Zinserhöhungen bremsen Industrie stärker aus als Dienstleister

Kräftige Zinserhöhungen bremsen einer Untersuchung von Volkswirten der Europäischen Zentralbank zufolge die Industrie stets deutlicher aus als die Dienstleister. Dieser Zusammenhang sei in einem empirischen Modell bestätigt worden, schrieben EZB-Ökonomen in einem am Dienstag in Frankfurt von der Euro-Notenbank veröffentlichten Aufsatz.