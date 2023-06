Geldpolitik Zinspolitik entfaltet laut Lagarde Wirkung – Zins müsse weiter steigen

Auch EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel rechnet mit weiteren Zinserhöhungen. „Für mich ist nicht ausgemacht, dass wir den Zinsgipfel bereits im Sommer erreichen“, sagte der Bundesbankpräsident am Montag laut Redemanuskript in Bochum. Nagel verwies auf die hohe Inflationsrate in Deutschland von zuletzt 6,3 Prozent und im Euroraum von 6,1 Prozent im Mai: „Auch wenn das deutlich weniger ist als noch im vergangenen Herbst – von stabilen Preisen kann nicht die Rede sein.“