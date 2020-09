Geldwäschebekämpfung Bundesrechnungshof fordert Zugriffsrechte des Zolls auf Polizei- und Steuerdaten

Die beim Zoll angesiedelte Geldwäschebekämpfungseinheit FIU ist nach Ansicht des Bundesrechnungshofes derzeit nicht in der Lage, „eine fundierte und umfängliche Analysetätigkeit zu leisten“. Das geht aus einem Bericht des Bundesrechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Bundestag hervor, der dem Bayerischen Rundfunk und der WirtschaftsWoche vorliegt. In dem als vertrauliche Verschlusssache klassifizierten Bericht sehen die Rechnungsprüfer aus Bonn einen „erheblichen Verbesserungsbedarf“ bei der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland.