Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof „Deutschland braucht den Druck des Europäischen Gerichtshofes“

Dann ist der Rechtsstaat hierzulande aus Ihrer Sicht nicht in Gefahr?

Es ist gefährlich, Maßnahmen, mit denen man nicht einverstanden ist, pauschal für rechtswidrig zu erklären. Tatsächlich ist die Rechtslage gerade in strittigen Fragen selten so klar. Vielmehr bestehen häufig Entscheidungsspielräume, die diese oder jene Politik zulassen. Probleme und Risiken bei der Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaats in Europa sehe ich eher, wenn die Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen in Frage gestellt wird. Auch hier bietet die Luftqualität ein Beispiel: Der Umstand, dass in Bayern Gerichtsentscheidungen nicht umgesetzt werden und sogar Zwangsgelder keine Wirkung zeigen, ist schon sehr bedenklich. Aber ich hoffe, dass die zuständigen Stellen noch zur Vernunft kommen, bevor dieser Streit weiter eskaliert. Denn ich gehe davon aus, dass in Deutschland in letzter Konsequenz der Rechtsstaat weiterhin respektiert wird. Sehr viel bedenklicher ist, wenn ganze Mitgliedstaaten rechtsstaatliche Prinzipien in Frage stellen. In diesem Fall stößt die Europäische Union an ihre Grenzen. Sie kann zwar versuchen, mit rechtsstaatlichen, politischen und wirtschaftlichen Mitteln Druck auszuüben. Praktischen Erfolg kann sie jedoch letztlich nur haben, wenn es ihr gelingt, die betreffenden Mitgliedstaaten von der Rechtsstaatlichkeit zu überzeugen. Das dürfte in der Regel einen Dialog voraussetzen - und vermutlich auch die Anerkennung berechtigter Sorgen und Probleme.