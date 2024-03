Geopolitik „Chinas Verletzlichkeit wird in immer mehr Bereichen sichtbar“

WirtschaftsWoche: Herr Felbermayr, auf dem Nationalen Volkskongress hat sich die chinesische Staatsführung einmal mehr selbst gefeiert. Wie geht es dem Land wirklich?

Gabriel Felbermayr: Die Situation in China ist wirtschaftlich und politisch fragiler, als es den Anschein hat. China braucht fünfeinhalb bis sechs Prozent Wachstum pro Jahr, um die Lage zumindest stabil zu halten. Das bedeutet, dass die Arbeitslosigkeit nicht steigt und die Kapazitäten einigermaßen ausgelastet sind. An dieser Grenze krebst China nun aber schon seit einigen Jahren herum. Auch wenn die aktuellen makroökonomischen Daten nicht schlecht aussehen, wird die Verletzlichkeit des Landes in immer mehr Bereichen sichtbar. Der Anteil Chinas am Sozialprodukt der Welt steigt nicht mehr. Das ist für ein Land, das eine Weltmacht sein will, nicht zufriedenstellend.