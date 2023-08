Geschäftsklima: Frankreich: Stimmung in Wirtschaft verschlechtert

In Deutschland werden Zahlen zu Stimmung und Lage in der Wirtschaft am Freitag veröffentlicht. Für das Barometer des Ifo-Instituts zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Führungskräften erwarten Fachleute den vierten Rückgang in Folge - und zwar auf 86,7 Punkte von 87,3 Zählern im Juli.