Geschäftsklima-Index Ifo-Index fällt leicht

24. September 2018

„Die deutsche Wirtschaft zeigt sich stabil, auch wenn die Unsicherheit steigt", kommentiert Ifo-Präsident Clemens Fuest den aktuellen Ifo-Index.

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich nach Experten-Meinung in den nächsten Monaten stabil. Auch wenn der Aufschwung etwas an Dynamik verloren hat. Das gibt auch die Stimmung in Deutschlands Chefetagen so wider.