Geschäftsklima: KfW-Studie: Stimmung im Mittelstand verschlechtert sich erneut

Die Stimmung bei kleinen und mittleren Firmen in Deutschland trübt sich das vierte Mal in Folge ein. Das Barometer zum Geschäftsklima sank im August um 2,9 auf minus 18,7 Saldenpunkte und damit auf den tiefsten Stand seit den akuten Energiesorgen im Oktober 2022, wie am Dienstag aus dem Ifo-Mittelstandsbarometer für die staatliche Förderbank KfW hervorgeht.