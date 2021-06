Gespenst der großen Inflation? Keine Panik vor den steigenden Preisen

Nicht nur deshalb lässt sich die Inflation einstweilen mit Gelassenheit hinnehmen. Wichtiger noch ist, dass sie auf einem Pegel ansetzt, der tatsächlich extrem niedrig ist und sich noch überhaupt nicht in inflationären Erwartungen an den Kapital- und Arbeitsmärkten niedergeschlagen hat.



Ganz im Gegenteil: Der langfristige Kapitalmarktzins ist in Deutschland noch immer negativ, wenn auch nicht mehr ganz so tief im Minus wie noch vor einigen Monaten. Aber das ist durchaus willkommen, da die Schrumpfung der Ersparnisse durch Negativzinsen den Anlegern über Jahre Kopfzerbrechen bereitet hat.