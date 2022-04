Gewerbliche Produkte: Höchster Anstieg der Erzeugerpreise seit 1949

Erdgas, Butter, Kaffee: Die deutschen Unternehmen haben ihre Preise nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine in Rekordtempo angehoben. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen im März um durchschnittlich 30,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Dies sei der stärkste Anstieg „seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949“, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Von Reuters befragte Ökonomen waren lediglich von 28,2 Prozent ausgegangen, nachdem die Rate im Februar noch bei 25,9 Prozent gelegen hatte. „Die aktuellen Daten spiegeln bereits erste Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wider“, so die Statistiker. Nach dem russischen Einmarsch am 24. Februar sind insbesondere Energieprodukte wie Erdgas deutlich teurer geworden, aber auch viele andere Güter wie Nahrungsmittel.