Gewerkschaften: „Grüne Unternehmer sind nicht per se soziale Unternehmer“

Der Vestas-Deal soll nach dem Willen der IG Metall eine Signalwirkung für die gesamte Windkraftbranche haben – und auch darüber hinaus. Dies ist aus Gewerkschaftssicht dringend notwendig, denn die Arbeitnehmervertreter haben ein strategisches Problem, das mittel- und langfristig ihre Zukunftsfähigkeit in Frage stellen könnte. IG Metall & Co. sind gut organisiert in traditionellen Industriebranchen, die in Zukunft tendenziell schrumpfen, etwa bei fossiler Energieerzeugung, Stahl, Automobil, Chemie und energieintensiven Industrien. Auf die oft kleinteilige Welt von Green-Tech mit ihren vielen Neu- und Ausgründungen und den aus dem Boden schießenden Zulieferern haben die Gewerkschaften hingegen noch keinen nachhaltigen Zugriff.