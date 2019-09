Gewerkschaftsökonom Sebastian Dullien „Vielleicht brauchen auch wir bald europäische Hilfe“

Wie so oft in wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden in Deutschland derzeit Stimmen laut, die ein staatliches Konjunkturprogramm fordern. Eine gute Idee?

Ein typisches Konjunkturprogramm macht in der gegenwärtigen Situation keinen Sinn. Es wäre wenig hilfreich, jetzt 20 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen und per Gießkanne zu versuchen, kurzfristig die Konjunktur zu stimulieren. Es wäre auch Unsinn, wie in der vergangenen Krise eine Abwrackprämie für Autos mit Verbrennungsmotor aufzulegen. Was wir brauchen ist eine ganz neue Form von Konjunkturprogramm – und zwar eines, das uns sowohl konjunkturell als auch strukturell nach vorn bringt.