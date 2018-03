GfK: Kauflaune steigt auf Fünf-Jahres-Hoch

Die Stimmung der Konsumenten steht damit in starkem Kontrast zu der in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Dort trübte sie sich im Oktober bereits den sechsten Monat in Folge ein und ist nun so schlecht wie seit Februar 2010 nicht mehr. Während die Manager wegen der Schuldenkrise in Europa und der schwächeren Weltkonjunktur immer pessimistischer werden, blicken die Verbraucher optimistischer nach vorn: Ihre Konjunkturerwartungen hellten sich bereits den zweiten Monat in Folge auf. Dieser Index kletterte um 1,4 auf minus 15,8 Punkte. "Die Rezessionsängste, die im Sommer dieses Jahres noch überaus stark erkennbar waren, sind leicht rückläufig", sagte Bürkl.