GfK Konsumklima Drohende vierte Welle verunsichert Verbraucher spürbar

Steigende Preise und Corona-Infektionszahlen drücken die Stimmung der deutschen Verbraucher stärker als gedacht. Die Nürnberger Marktforscher der GfK prognostizieren in dem am Donnerstag veröffentlichten Konsumklimabarometer für September einen Wert von minus 1,2 Punkten und somit 0,8 Punkte weniger als im August. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem leichten Rückgang auf minus 0,7 Zähler gerechnet. Neben der abnehmenden Bereitschaft zum Kauf teurer Güter sorgte auch die zunehmende Sparneigung dafür, dass bei den Bürgern das Geld nicht mehr so locker saß.