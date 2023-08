Konjunktur: Kauflaune kehrt nicht zurück GfK-Konsumklima sinkt wieder

Bürkl rechnet damit, dass das Konsumklima auch in den kommenden Monaten auf niedrigem Niveau verharren dürfte. Damit bestätige sich die Annahme, dass der private Konsum in diesem Jahr keinen positiven Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leisten werde und eher eine Belastung für die Wachstumsaussichten in Deutschland sei. „Konsumbremse Nummer eins in Deutschland ist immer noch die Inflation“, sagte Bürkl vergangenen Monat der WirtschaftsWoche. Denn die Teuerung bei Nahrungsmitteln und Energie belaste die Kaufkraft der Menschen.